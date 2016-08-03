Украина настаивает на допуске Красного Креста к заложникам боевиков на Донбассе

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам очередного заседания ТКГ, которое состоялось сегодня в Минске.

"С большими сложностями мы продолжаем работу по освобождению заложников. Представители ОРДЛО долгое время не давали информации о местонахождении многих наших людей. Ранее они утверждали, что у них находится только 21 человек. Сегодня представители ОРДЛО признали, что в заложниках на неподконтрольной Украине части Донбасса находятся 45 человек. В общей сложности мы требуем освобождения 107 незаконно удерживаемых лиц», - заявила она.

Читайте такжеПредставители боевиков в Минске отказываются вести переговоры об освобождении заложников - пресс-секретарь Кучмы

По словам Олифер, украинская сторона настаивает на всестороннем участии Международного Комитета Красного Креста в процессе освобождения людей: речь идет и о допуске экспертов МККК к заложникам, и о выявлении их местонахождения.

Кроме того, Олифер отметила, что безопасность остается ключом к полноценному решению политических, гуманитарных и социально-экономических проблем.

"Продолжаются систематические обстрелы со стороны ОРДЛО, гибнут люди, разрушается инфраструктура. Основная предпосылка к урегулированию ситуации с безопасностью – это возвращение Украине контроля за украинско-российской государственной границей", - добавила пресс-секретарь Кучмы.