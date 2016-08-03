Украина настаивает на допуске Красного Креста к заложникам боевиков на Донбассе
Работа в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске по освобождению заложников продолжается с большими сложностями.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам очередного заседания ТКГ, которое состоялось сегодня в Минске.
"С большими сложностями мы продолжаем работу по освобождению заложников. Представители ОРДЛО долгое время не давали информации о местонахождении многих наших людей. Ранее они утверждали, что у них находится только 21 человек. Сегодня представители ОРДЛО признали, что в заложниках на неподконтрольной Украине части Донбасса находятся 45 человек. В общей сложности мы требуем освобождения 107 незаконно удерживаемых лиц», - заявила она.
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По словам Олифер, украинская сторона настаивает на всестороннем участии Международного Комитета Красного Креста в процессе освобождения людей: речь идет и о допуске экспертов МККК к заложникам, и о выявлении их местонахождения.
Кроме того, Олифер отметила, что безопасность остается ключом к полноценному решению политических, гуманитарных и социально-экономических проблем.
"Продолжаются систематические обстрелы со стороны ОРДЛО, гибнут люди, разрушается инфраструктура. Основная предпосылка к урегулированию ситуации с безопасностью – это возвращение Украине контроля за украинско-российской государственной границей", - добавила пресс-секретарь Кучмы.