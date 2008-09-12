Тимошенко: Ющенко надо обратиться в Конституционный суд

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что Президенту Виктору ЮЩЕНКО следует обращаться в Конституционный Суд, если он считает принятые парламентом 2 сентября законы такими, что нарушают Конституцию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

«Если кто-то считает законы, принятые в парламенте, неконституционными (речь идет о законах, принятых 2 сентября, – УНИАН), то может обратиться в Конституционный Суд. И в той части, которая не соответствует Конституции, отменить эти законы. Но разрушать демократическую коалицию, если политические силы уважают настоящее и будущее Украины, никто не имеет права», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября парламент принял законы, которыми вносятся изменения в закон о Кабмине, об СБУ и в закон о Конституционном Суде, а также закон, на который было преодолено вето Президента, о временных следственных комиссиях парламента. Данные законы были приняты при отсутствии в сессионной зале части депутатов из фракции НУ-НС.

В блоке “Наша Украина – Народная самооборона” такие действия БЮТ назвали изменой и созвали экстренное заседание фракции, на котором было принято решение о выходе из коалиции.

В НУ-НС настаивают, что Президент должен на все 4 закона наложить вето, а БЮТ отказаться от участия в его преодолении.

8 сентября премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что в случае наложения вето Президентом Виктором ЮЩЕНКО на принятые 2 сентября законы БЮТ будет преодолевать наложенное вето.