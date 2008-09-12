Яценюк никогда не поверит, что Янукович согласится стать номером два

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не верит в продолжительность сотрудничества между БЮТ и Партией регионов.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью всеукраинскому еженедельнику «Профиль»

Он подчеркнул: «Я не верю, что они уживутся надолго». «Представьте себе, что в коалиции БЮТ и ПР пост премьера за БЮТ, а спикера – за ПР. Объясняю: фракция, имеющая большинство, обязана иметь премьера. По-другому не складываются карты – так не бывает. 180 у «регионов» и 150 у ТИМОШЕНКО. И получается смешная история – ЯНУКОВИЧ становится номером два, а я в это никогда не поверю», – сказал А.ЯЦЕНЮК. Он подчеркнул, что хотел бы «поаплодировать «регионалам», поскольку их электорат вообще никак не прореагировал или посмотрел на это так: «молодцы наши – сломали бывшую коалицию». При этом А.ЯЦЕНЮК добавил, что «изначально это проект не Партии регионов».