В Германии объяснили разницу между путчем в Анкаре и Евромайданом в Киеве

В ответ на комментарий читателя веб-команда МИД написала, что эти события являются "несопоставимыми", передает DW.

Работники дипведомства, в частности, напомнили, что после массовых выступлений на Майдане Независимости в Киеве в конце 2013 - начале 2014 годов президент Виктор Янукович в присутствии представителей Франции, Германии и Польши подписал меморандум по мирному урегулированию кризиса. После подписания, отмечается в сообщении, в ночь с 21 на 22 февраля, он сбежал из Киева. Также столицу покинуло большинство министров, "так что не осталось ни дееспособного правительства, ни главы государства. Спикер Верховной Рады Рыбак сложил полномочия", - говорится в разъяснении МИД.

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Следовательно, "в этой ситуации украинский парламент как единственный дееспособный и демократический и легитимный орган власти единогласно принимает 22 февраля 2014 года новый закон о назначении выборов президента на 25 мая 2014 года", - добавляют сотрудники немецкого МИДА.

"В Турции же, - говорится далее в сообщении, - путчисты планировали создать военную диктатуру, отправили танки на улицы и самолеты с авианалетами против собственного народа". Следовательно, заключают работники МИД Германии, "Ваше сравнение кульгает и сильно".

Свое сообщение работники министерства обнародовали в Twitter как снимок экрана, зачеркнув имя корреспондента и обрезав его пост в Facebook.