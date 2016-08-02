В Германии объяснили разницу между путчем в Анкаре и Евромайданом в Киеве
Министерство иностранных дел Германии разъяснило на своей странице в Facebook разницу между сменой власти в Киеве в феврале 2014 года и попыткой путча в Турции в июле 2016 года.
В ответ на комментарий читателя веб-команда МИД написала, что эти события являются "несопоставимыми", передает DW.
Работники дипведомства, в частности, напомнили, что после массовых выступлений на Майдане Независимости в Киеве в конце 2013 - начале 2014 годов президент Виктор Янукович в присутствии представителей Франции, Германии и Польши подписал меморандум по мирному урегулированию кризиса. После подписания, отмечается в сообщении, в ночь с 21 на 22 февраля, он сбежал из Киева. Также столицу покинуло большинство министров, "так что не осталось ни дееспособного правительства, ни главы государства. Спикер Верховной Рады Рыбак сложил полномочия", - говорится в разъяснении МИД.
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Следовательно, "в этой ситуации украинский парламент как единственный дееспособный и демократический и легитимный орган власти единогласно принимает 22 февраля 2014 года новый закон о назначении выборов президента на 25 мая 2014 года", - добавляют сотрудники немецкого МИДА.
"В Турции же, - говорится далее в сообщении, - путчисты планировали создать военную диктатуру, отправили танки на улицы и самолеты с авианалетами против собственного народа". Следовательно, заключают работники МИД Германии, "Ваше сравнение кульгает и сильно".
Свое сообщение работники министерства обнародовали в Twitter как снимок экрана, зачеркнув имя корреспондента и обрезав его пост в Facebook.
.@het_pf Warum die Lage in der Türkei nicht mit der in der Ukraine vergleichbar ist, haben wir hier aufgeschrieben: pic.twitter.com/LsGfINLb6P— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) August 1, 2016