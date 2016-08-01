Защита будет обжаловать арест Ефремова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом после завершения заседания суда заявил журналистам один из адвокатов Ефремова Евгений Солодко.

“5 августа суд обещал в 8:20 утра предоставить полный текст решения. Там мы увидим мотивацию суда и, исходя из этой мотивации, будем писать апелляцию”, - добавил он.

На уточняющий вопрос, где будет содержаться под стражей Ефремов, адвокат предположил, что тот будет находиться в следственном изоляторе Службы безопасности Украины.

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“Суд не определял место содержания. До этого времени он содержался в следственном изоляторе СБУ, а точнее это называется «отдел обеспечения досудебного следствия». Это такая внутренняя тюрьма СБУ, в которой держат таких особо опасных личностей. Поэтому я предполагаю, что, наверное, будут держать именно там”, - сказал Солодко.

Как сообщал УНИАН, Ефремова задержали 30 июля в аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным ГПУ, пытался вылететь в Вену.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Ефремов подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскугля». Сегодня Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей в течение двух месяцев – до 28 сентября.