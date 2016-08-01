В НФ предлагают расследоватьв отношении Ефремова не только терроризм, но и коррупцию

Так он прокомментировал судебный процесс в отношении Ефремова.

"Арест Ефремова можно и нужно использовать для расследования не только его причастности к российскому терроризму на Донбассе, но и многолетних хищений в угольной промышленности региона. Для меня Александр Ефремов - это прежде всего "схемник", который поставлял втридорога некондиционное оборудования для государственных шахт. Это мироед, частные заводы которого извлекли из закрытых шахт Луганщины комбайны и насосы 60-х годов выпуска, красили их, и продавали на тендерах как новые, - подконтрольным ему же директорам государственных шахт. Ефремов - это криминальный босс пресловутой Натальи Королевской, с которой они вместе организовали и легализовали систему нелегальных шахт - "копанок", или же "дирок". Именно поэтому Ефремов и Королевская начали сотрудничать с российскими оккупантами после Евромайдана: боялись, что новая украинская власть поломает их многолетние схемы", - заявил Гузь.

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По его мнению, Национальное антикоррупционное бюро и другие правоохранительные органы должны немедленно начать также и расследование коррупционных дел, связанных с Александром Ефремовым, на основании журналистских расследований.

"Кроме расследования антиукраинской деятельности, НАБУ, прокуратура должны немедленно открыть уголовные производства против Ефремова и его людей по всем фактам экономических и бандитских преступлений, описанных в журналистских расследованиях, начиная с девяностых годов. Это прямо предусмотрено Уголовным кодексом. Информации в тех публикациях всегда было достаточно для объявления подозрения Ефремову и его банде. Просто сейчас уникальный шанс для правосудия: Ефремов не губернатор, не депутат, не функционер правящей партии; большинство его головорезов заняты войной. Надо действовать, а не пиаром заниматься! Тогда население Луганщины реально поверит в украинское государство", - подчеркнул Гузь.