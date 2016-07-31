Путин совершил неформальный визит в Словению - страну-член ЕС и НАТО (фото, видео)

08:35, 31 июля 2016
Политика
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Президент России Владимир Путин совершил 30 июля визит в балканское государство Словению, которая является членом Евросоюза и НАТО, но предпочитает сохранять дружеские отношения с Москвой.

Путин / twitter.com/dimsmirnov175

В Словении назвали однодневный визит российского лидера неформальным, но также указали, что переговоры Путина с лидерами страны будут сосредоточены на экономических вопросах и вопросах двустороннего сотрудничества, передает "Радио Свобода".

Как сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, Путин открыл в словенской столице Любляне памятник "Сынам России" – в честь российских военных, погибших в Словении в Первой и Второй мировой войнах.

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Вместе с президентом Словении Борутом Пахором российский лидер возложил цветы к мемориалу российским военным.

В своем выступлении словенский президент заметил, что "после Первой и Второй мировых войн может последовать Третья". "Мы все не имеем права допустить этого", – сказал Пахор.

"Мы не только должны помнить ужасы войны, но вместе работать над укреплением взаимопонимания, доверия и безопасности в Европе и мире", – заявил Путин.

Словения как член Евросоюза выполняет решение этой структуры относительно санкций против России, введенных за аннексию Крыма и роль Москвы в вооруженном конфликте на востоке Украины.

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