Путин совершил неформальный визит в Словению - страну-член ЕС и НАТО (фото, видео)

В Словении назвали однодневный визит российского лидера неформальным, но также указали, что переговоры Путина с лидерами страны будут сосредоточены на экономических вопросах и вопросах двустороннего сотрудничества, передает "Радио Свобода".

Как сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, Путин открыл в словенской столице Любляне памятник "Сынам России" – в честь российских военных, погибших в Словении в Первой и Второй мировой войнах.

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Владимир Путин и Борут Пахор возложили венки к мемориалу русским воинам, погибшим в Словении pic.twitter.com/6AY9JAYwlP — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 30, 2016

Вместе с президентом Словении Борутом Пахором российский лидер возложил цветы к мемориалу российским военным.

В своем выступлении словенский президент заметил, что "после Первой и Второй мировых войн может последовать Третья". "Мы все не имеем права допустить этого", – сказал Пахор.

Президент Словении: По Первой и Второй мировой может последовать Третья. Мы все не имеем права допустит этого! pic.twitter.com/rEzTPnrSQr — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 30, 2016

"Мы не только должны помнить ужасы войны, но вместе работать над укреплением взаимопонимания, доверия и безопасности в Европе и мире", – заявил Путин.

Во время прогулки по парку Путин с Пахором успели обсудить отношения России со Словенией, НАТО и Евросоюзом pic.twitter.com/fzrxDdxXRr — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 30, 2016

Словения как член Евросоюза выполняет решение этой структуры относительно санкций против России, введенных за аннексию Крыма и роль Москвы в вооруженном конфликте на востоке Украины.