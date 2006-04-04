В Киеве взорвался автомобиль

Сегодня около 15 часов недалеко от станции метро Черниговская произошло возгорание в автомобиле "Таврия", который двигался по ул. Красногвардейской в сторону Ленинградской площади.

Как сообщает Magnolia-TV.com водитель, заметив огонь, остановился в 70-ти метрах от остановки общественного транспорта и выбежал из машины. Мужчина, хозяин автомобиля, успел сообщить, что автомобиль работает на газе.

Находившийся неподалеку патруль "Беркута" вызвал пожарников и оцепил небезопасный участок дороги.

Когда на место происшествия приехал экипаж 33-ей пожарной части, автомобиль уже полностью был охвачен пламенем. Как только пожарники приступили к тушению огня, раздался мощный взрыв, в результате которого автомобиль буквально разорвало на части.

Благодаря оперативным действиям всех служб, никто их людей не пострадал.