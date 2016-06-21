В Кремле не готовы ради "галочки" проводить встречу глав стран "нормандской четверки"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, комментируя заявление президента Франции Франсуа Олланда, который анонсировал подготовку к очередной встрече глав государств «нормандского формата».

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«Безусловно, и президент России, и другие участники «нормандской четверки», они постоянно готовы общаться, готовы проводить встречи и все такое. Вместе с тем, проводить встречи только ради того, чтобы поставить галочку о проведенном мероприятии... Нужны существенные сдвиги в плане компенсации потерянного времени, в плане демонстрации готовности выполнять Минские договоренности, в первую очередь со стороны Киева», - сказал Песков.

«В этом случае никто не отказывается, но, в то же время, любая встреча должна быть хорошо подготовлена, потому что, когда собираются на высшем уровне, конечно важен и процесс обмена мнениями, и результативность», - подчеркнул он.

Песков утверждает, что, «к сожалению, Киев не демонстрирует желание и готовность делать какие-то ощутимые шаги в плане реализации Минских соглашений».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июня, во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Париже Олланд анонсировал очередную встречу лидеров стран "нормандской четверки". "Мы готовим новую встречу "нормандского формата" для того, чтобы еще больше усилить сдвиги и прогресс в выполнении Минских соглашений", - заявил Олланд.