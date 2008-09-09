10,8 миллиардов на армию Ехануров считает "поощрением к агрессии"

Предусмотренные Министерством финансов расходы на оборону в 2009 году являются прямой угрозой национальному суверенитету Украины и поощрением к агрессии против нее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ сегодня на пресс-конференции.

В связи с этим он сообщил, что на бюджетный запрос военного ведомства на 2009 год Минфин не продемонстрировал готовности способствовать выполнению государственной программы развития Вооруженных Сил, решений Президента и СНБО, в частности в части технического переоснащения и профессионализации армии.

«Определенный на сегодняшний день объем расходов в сумме 10,8 млрд. грн. является крайне ограниченным и составляет всего 0,85% ВВП на 2009 год. Это чрезвычайно низкий уровень финансирования обороны за весь период существования Вооруженных Сил и самый низкий среди европейских стран», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

При этом он отметил, что по итогам работы бюджетной комиссии Минобороны объективно определен минимальный необходимый уровень объемов финансирования армии на 2009 год в сумме 32 млрд. грн., что составляет 2,5% прогнозируемого ВВП.

По словам Ю.ЕХАНУРОВА, этот ресурс необходимо направить по таким важнейшим для национальной безопасности и обороны государства направлениям: переход на цифровую систему связи, развитие вооружения и военной техники, боевая подготовка войск, материально-техническое обеспечение, социальная защищенность военнослужащих и членов их семей.

«Недофинансирование армии - это является прямой угрозой национальному суверенитету Украины, это является поощрением к агрессии. Народные депутаты не являются «пятой колонной» и не будут кормить чужую армию» - сказал министр, подчеркнув крайнюю необходимость принять изменения в военный бюджет на 2008 год.