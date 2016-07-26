Пайетт: Вступление Украины в ЕС является реалистичным планом

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Пайетт сказал во время дискуссионного клуба, организованного фондом «Открой Украину».

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"Я согласен с президентом Петром Порошенко, и я согласен с премьер-министром Владимиром Гройсманом, что целью Украины должно стать обретение членства в Европейском Союзе", - сказал Пайетт.

По его убеждению, обретение членства в ЕС является, несомненно, реалистичным планом, если думать об украинском будущем.

Пайетт обратил внимание на позицию гражданского общества в Украине, представители которого заявляли, что "мы внедряем эти изменения, мы внедряем эти реформы не для того, чтобы подготовить себя к ЕС, но построить такую современную демократическую Украину, которую мы хотим и хотим для наших детей".