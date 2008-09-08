Тимошенко отправила своего человека в Грузию

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ отбыл с рабочим визитом в Грузию.

Как передает корреспондент УНИАН, Г.НЕМЫРЯ будет находиться в Грузии на протяжении двух дней.

Во время визита планируются встречи вице-премьера с представителями власти Грузии и международных организаций.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня проинформировала, что Г.НЕМЫРЯ осуществит визит в Грузию, во время которого проведет переговоры с руководством страны об оказании помощи со стороны украинского правительства гражданам, пострадавшим вследствие военного конфликта.

“Сегодня я направила в командировку в Грузию вице-премьер-министра Григория НЕМЫРЮ, чтобы спросить, какая помощь нужна Грузии, которую может еще оказать правительство и наша демократическая команда, чтобы поддержать грузинский народ в трудное время», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, Г.НЕМЫРЯ сегодня проведет встречу с руководством Грузии.

Премьер-министр также напомнила, что Г.НЕМЫРЯ является представителем украинского правительства в Грузии.