Чорновил: ПР наконец вышла из «дурацких» переговоров с НУНС

Коалиция между регионалами и бютовцами может быть создана к концу сентября.

Об этом пишет «Сегодня », ссылаясь на источники в Блоке Тимошенко.

«БЮТ категорически против досрочных выборов. Большинство бютовцев, в частности выходцы из восточных, южных и центральных областей, считают, что коалиция с ПР – абсолютно естественна. Несколько сложнее с представителями западных областей, им сложнее будет пояснить объединение для своих избирателей. Но в любом случае все понимают, что новая коалиция – выгоднее перевыборов», - поясняет источник.

Регионал Тарас Чорновил рассказал изданию о том, что Партия регионов наконец вышла из «дурацких» переговоров с НУНС. «И я так доволен! Теперь мне как одному из спикеров партии не приходится плевать себе в душу и рассказывать, что мы еще пытаемся с кем-то там договориться. Да, в Партии Регионов есть люди, которые были втянуты в переговоры с Банковой, и им теперь тяжело переориентироваться. Но обратите внимание: все последние дни эти люди, как и вся фракция, голосовала за совместные решения ПР и БЮТ. И я слышал, что даже Ахметов уже заявил, что ему легче договориться с Тимошенко. А работать с Банковой — это политическое самоубийство, и все это понимают. Что касается вариантов - досрочные выборы или коалиция с БЮТ — я предпочитаю последний. И могу вас заверить: вероятность такой коалиции очень велика. Но сейчас мы не ведем переговоры, потому что БЮТу надо дать возможность официально выйти из прежней коалиции», - сказал Чорновил.