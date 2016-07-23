Wikileaks обнародовал переписку Клинтон и соратников по партии: Украина упоминается десятки раз

Сайт WikiLeaks опубликовал 30 322 электронных писем и прикрепленных к ним документов, отправленных с личного сервера кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Читайте такжеОтвет на массовые чистки в госорганах Турции: WikiLeaks "слил" в сеть письма партии Эрдогана

Письма были отправлены во время ее пребывания на посту госсекретаря США и охватывают период с 30 июня 2010 года до 12 августа 2014 года. Всего переписка Клинтон насчитывает 50 547 страниц, передает ТСН.

Также на WikiLeaks появились 19 252 электронных писем и 8034 приложенных к ним документов Национального комитета Демократической партии США. Эта переписка охватывает период с января 2015 года до 25 мая 2016 года.

Как пишет издание, что быстрый поиск по базе переписки Демократически партии выявил всего одно письмо, в котором фигурирует фамилия президента Украины Петра Порошенко. Это протокольное письмо, в котором констатируется факт телефонного разговора вице-президента США Джо Байдена с Порошенко.

Оно датировано 13 мая 2016 года и в нем говорится о назначении Юрия Луценко главой Генпрокуратуры Украины. В частности, в письме, которое было отправлено из Белого дома указано, что США приветствуют назначение Луценко на должность. В связи с этим Соединенные Штаты объявили, что готовы двигаться дальше в направлении подписания 1 млрд долларов на реформы в Украине. Во время разговора Байден и Порошенко также осудили российскую агрессию в Украине.

Читайте такжеКлинтон назвала кандидата на пост вице-президента США

Согласно поиску по базе писем Демократической партии, Украина встречается около 50 раз. Как правило упоминание происходит в ежедневных мониторингах СМИ. Чаще всего встречается в контексте российской военной агрессии в нашей стране и несоблюдением России Минских договоренностей.

Еще более 100 раз Украина встречается в персональной переписке самой Клинтон. Письма подавляющим большинством состоят из мониторинга ситуации во время выборов 2012 года. Быстрый поиск в базе не обнаружил аналитических или разоблачительных писем.

Утечка произошла из учетных записей семи ключевых фигур Национального комитета: директора по коммуникациям Луиса Миранда (10770 электронных писем), финансового директора Джордона Каплана (3797 письма), финансового начальника штаба Скотта Комера (3095 письма), финансового директора стратегических инициатив Даниэля Пэрриша (1472 сообщений электронной почты), финансового директора Аллена Закари (1611 сообщений электронной почты), старшего советника Эндрю Райта (938 сообщений электронной почты) и финансового директора по Северной Калифорнии Роберта (Эрика) Стоу (751 сообщений электронной почты).

Ранее основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж обвинил Google в сотрудничестве с властями США, а также в оказании помощи в предвыборной кампании Хиллари Клинтон. "Google непосредственно вовлечен в кампанию Хиллари Клинтон", - заявил Ассанж.

Напомним, в США Клинтон обвиняют в использовании незащищенного сервера для рабочей переписки во время ее пребывания на посту госсекретаря США. При этом глава ФБР Джеймс Коми рекомендовал министерству юстиции не возбуждать дело в отношении Хиллари Клинтон в связи с ее неосторожным обращением с документами. В результате генеральный прокурор США Лоретта Линч отказалась выдвигать обвинения против Клинтон.