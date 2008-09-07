Житомирский губернатор боится влияния событий в Киеве на область

Председатель Житомирской областной государственной администрации Юрий ЗАБЕЛА не исключает, что события в парламенте могут отразиться в зале заседаний областного совета, что, в свою очередь, повлияет на стабильность и политическую, и экономическую в регионе.

Об этом УНИАН сообщили пресс-службы Житомирской ОГА.

Ю.ЗАБЕЛА также считает невозможной коалицию между БЮТ и Партией регионов.

"Руководитель области подтвердил слова Президента: Конституцию в Украине никто не отменял, следовательно, если через 10 дней не будет сформирована коалиция, Верховную Раду снова будут переизбирать", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем также отмечается, что губернатор Житомирской области считает необходимым в регионе сохранить команду и стабильность, а не способствовать усилению конфронтации между отдельными политическими силами. Ю.ЗАБЕЛА считает возможное переформатирование большинства в Житомирском облсовете как "прямое отражение парламентского" (сейчас большинство в Житомирском облсовете составляют БЮТ, НСНУ и СПУ).

"К сожалению, события в парламенте не могут не отразиться в зале заседаний областного совета, что, в свою очередь, повлияет на стабильность и политическую, и экономическую в регионе", - отметил Ю.ЗАБЕЛА. При этом он высказал предположение, что ближайшие парламентские выборы стоит ожидать уже в декабре этого года.