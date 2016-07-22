ГПСУ фиксирует активное использование оккупантами военной авиации у границы Крыма с Херсонщиной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге помощник главы Государственной пограничной службы - пресс-секретарь Олег Слободян.

«Военная авиация продолжает активно использоваться российско-террористическими войсками близ админграницы с временно оккупированным Крымом. Только в течение вчерашнего дня пограничники в 5 случаях наблюдали полеты российских вертолетов Ми-8 и Ми-24 вдоль админграницы с Крымом на высоте до 100 метров. Админграницу данные транспортные средства не пересекали», - заявил Слободян.

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Также, по его словам, сегодня около 9 утра пограничный наряд, который нес службу в районе Арабатской стрелки, наблюдал, как на расстоянии около 1 километра до админграницы над временно оккупированной территорией Крыма российско-террористические войска подняли в небо аэростат.

«Цель неподвижна и поднята, возможно, с целью видеонаблюдения. Сейчас она все еще находится в воздухе», - отметил Слободян.

По его информации, на Донбассе в полосе безопасности вдоль линии боевых столкновений украинские военные в течение недели зафиксировали 11 беспилотных летательных аппаратов, которые российские террористические войска использовали для разведывательной деятельности.