Порошенко прокомментировал признание Сеймом Польши Волынской трагедии "геноцидом"

Об этом он написал в Facebook.

«Сожалею по поводу решения польского Сейма. Знаю, многие захотят использовать его для политических спекуляций.

Однако мы должны вернуться к заповеди Иоанна Павла II – прощаем и просим прощения. Только совместными шагами можем прийти к христианскому примирению и единению. Только вместе сможем выяснить все факты трагических страниц совместной истории», - написал Порошенко.

Он выразил надежду, что Украина и Польша продолжат двигаться именно по этому пути.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июля, Сейм Польши принял постановление, которым признал события, развернувшиеся на Волыни в 1943-45 годах, «геноцидом, совершенным украинскими националистами против жителей ІІ Речи Посполитой».

Документ поддержали 432 депутата сейма, «против» не проголосовал ни один депутат.

Этим документом Сейм провозгласил 11 июля национальным днем памяти жертв этого геноцида.

Справка УНИАН. В этом году исполняется 73 года Волынской трагедии, унесшей жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины.

Украинские и польские историки по-разному оценивают причины и количество жертв Волынской трагедии.

Украинские историки считают преувеличенными данные польских коллег о гибели 100 тыс. поляков, отмечая, что на самом деле этот конфликт мог унести жизнь максимум 30 тыс. поляков. Кроме того, они обращают внимание на то, что украинцы тоже погибали от рук поляков и исторически доказан факт, что жестокие убийства польских граждан совершали сотрудники советского НКВД под видом ОУН-УПА.

В июле 2013 года Сейм Польши отказался назвать Волынскую трагедию «геноцидом» поляков.

8 июля Сенат Польши принял резолюцию, в которой призвал Сейм установить 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой».