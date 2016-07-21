Помощник генпрокурора США Витвицкий приобщился к процессу реформирования ГПУ

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

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«Начато сотрудничество Генеральной прокуратуры Украины с бывшим федеральным прокурором и помощником генерального прокурора США Богданом Витвицким», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня состоялась встреча генерального прокурора Юрия Луценко с Витвицким.

В ходе встречи, в которой также принял участие заместитель главы дипломатической миссии США в Украине Джордж Кент, обсуждались основные пути сотрудничества ведомства с признанным международным экспертом в области права и функционирования правоохранительных институтов.

Луценко отметил приоритетность организации работы Генеральной инспекции нового образца, повышения эффективности взаимодействия с другими правоохранительными органами, а также использования передового опыта в сфере борьбы с «высокопоставленной коррупцией» и возвращения преступных активов.

По словам Луценко, «Генеральная прокуратура Украины в настоящее время является последним советским «динозавром», и надо сделать все возможное для ее обновления».

В свою очередь, Витвицкий заверил, что «готов применить весь свой опыт, чтобы способствовать позитивным изменениям в ведомстве и помочь толкать вперед эту «глыбу». Времена дипломатической вежливости прошли, пришло время для радикальных действий».

Кроме того, участники встречи обсудили возможность наработки новых механизмов взаимодействия между компетентными органами Украины и США в международно-правовой сфере.

Как сообщал УНИАН, в мае Луценко заявлял, что планирует назначить Витвицкого руководителем конкурсной комиссии по созданию Генеральной инспекции ГПУ.

"Согласовали с американскими партнерами формат и график создания Генеральной инспекции, которая будет выявлять оборотней в ГПУ. Буду просить депутатов уточнить для этого закон. Планирую с июля назначить американского помощника федерального прокурора украинского происхождения г-на Витвицкого возглавить конкурсную комиссию. Первичную чистку персонала начнем еще раньше силами внутренней безопасности", - отмечал тогда генпрокурор.

Богдан Витвицкий - американский юрист украинского происхождения и общественный деятель, помощник федерального прокурора в подразделении по борьбе с экономическими преступлениями Департамента юстиции США, в 2007-2009 гг. юридический консультант посольства США в Киеве. Рассматривался как кандидат на должность главы Национального антикоррупционного бюро Украины.