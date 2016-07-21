Чубаров рассказал, как НАТО усилит позиции в наиболее близком к территории оккупированного Крыма порту

По мнению Чубарова, восстановление отношений между Турцией и Россией не помешает реализации планов НАТО, передает "Апостроф".

"Изменение взаимоотношений Турции и России в любую сторону никоим образом не препятствует реализации НАТО тех планов, которые она считает необходимым реализовать в бассейне Черного моря. Это совершенно непересекающиеся параллели. Принцип коллективной безопасности стран НАТО никогда не приносился в ущерб чьим-то индивидуальным отношениям. Страны-члены НАТО, включая Турцию, абсолютно осознают ту опасность, которая исходит от России. Я бы не говорил, что Турция не поддержит реализацию проекта в Черном море, если ее экономические отношения с РФ будут улучшаться", - сказал нардеп.

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"Я думаю, что НАТО будет обустраивать причалы в Констанце — это наиболее глубоководный порт в Черном море и наиболее близкий к территории Крыма, откуда Румынии угрожает современнейшее российское оружие. Думаю, что один из аэродромов в Румынии тоже будет иметь возможность базирования объединенной эскадрильи самолетов стран-членов НАТО. Будет усиление и в сфере воздушной, и морской защиты", - отметил Чубаров.

Ранее УНИАН сообщал, что Североатлантический альянс рассматривает возможность увеличения своего присутствия в Черноморском регионе из-за действий России.