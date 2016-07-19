ГПУ вызывает Ляшко на допрос
19:14, 19 июля 2016Политика
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В среду, 20 июля, в 10.00 лидер Радикальной партии Олег Ляшко идет на допрос в уголовном производстве, возбужденном Генеральной прокуратурой по факту угроз прокурору Черниговской области Виктору Носенко.
Ляшко считает это очередным этапом политических преследований / УНИАН
Допрос состоится в Главном следственном управлении, сообщает пресс-служба Радикальной партии.
Как отмечается, Ляшко считает это очередным этапом политических преследований на заказ власти.
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Напомним, ГПУ начала досудебное расследование по факту угроз Ляшко в адрес Носенко.
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