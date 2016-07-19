Марчук: Россия "до топота ногами" против подгруппы по восстановлению доступа Украины к границе на Донбассе

Об этом Марчук сказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН.

"Это мы инициировали. Это очень важный момент. Мы несколько раз это запускали. Российская сторона вплоть до топота ногами не соглашается", - сказал Марчук, комментируя инициативу украинской стороны по созданию в рамках ТКГ пятой рабочей подгруппы - по восстановлению контроля над украинско-российской границей.

Вместе с тем он сообщил, в чем состоит необходимость создания этой подгруппы. Марчук напомнил, что мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, согласованный всеми 57 странами-членами ОБСЕ, в том числе Россией, предусматривает предоставление доступа наблюдателей на всю территорию Украины, включительно со всем участком государственной границы.

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"Но де-факто эта банда не пускает СММ ОБСЕ даже не просто к границе, а в пограничную зону. А мы настаиваем на том, что надо это решать. Как мы можем идти на какое-то позитивное решение проблем, когда мы не контролируем границу", - заявил Марчук.

В связи с этим руководитель рабочей подгруппы по вопросам безопасности добавил, что украинская военная разведка ежедневно фиксирует факты направления на временно оккупированные территории Донбасса "тяжелой техники, персонала, амуниции, различных ресурсов".

По словам Марчука, решить ситуацию невозможно, поскольку даже представители мониторинговой миссии ОБСЕ не могут беспрепятственно осуществлять наблюдение.

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"Мы говорим: хорошо, не мы. Пусть СММ ОБСЕ выставит посты вдоль пограничной линии", - отметил Марчук, отметив, что Россия оказывает сопротивление этим предложениям.

"Логики, конечно, они этого не признают, что без контроля границы... Хорошо, на первом этапе не Украина, а чтобы СММ ОБСЕ контролировала. Против этого возражать сложно, потому что мандат предусматривает доступ", - сказал Марчук.