В вопросе урегулирования конфликта на Донбассе сложилась патовая ситуация - эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение глава правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко высказал на заседании круглого стола в Киеве.

«Я думаю, что действительно ситуация на сегодня патовая. Это нужно определить как диагноз. Власть готова к определенным компромиссам, другое дело, что эти компромиссы не устраивают противоположную сторону», - сказал Фесенко.

По его мнению, политики и общество в вопросах отношения к Минским соглашениям и будущего Донбасса расколоты. Фесенко считает, что на общество влияет отсутствие четкой, системной политики власти.

«У значительной части общества и политического класса существует критическое отношение к компромиссу как таковому, присутствует неготовность к компромиссу», - добавил он.

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Фесенко отметил, что есть оптимальный вариант решения в данной ситуации.

«Для того, чтобы добиться реального прекращения огня и постепенного выхода из этого конфликта через уменьшение влияния России, необходимы либо полицейская миссия ОБСЕ или другой международной организации, либо миротворческий контингент и на линии разграничения, и на границе между Украиной и Россией. Без этого мы не выйдем из нынешнего состояния», - убежден эксперт.

Фесенко также выступает за возобновление неофициальных экономических связей с временно оккупированными территориями Донбасса.

«Я сторонник варианта, который многим не понравится: в случае реального прекращения огня с помощью того или иного международного миротворческого контингента - возобновление неформальных неофициальных социально-экономических связей, вплоть до торговли», - сказал Фесенко.

«С учетом того, что социально-экономические отношения носят массовый характер, регион фактически разделен, нет географически четких границ, 80% пенсионеров с той территории получают пенсию здесь, на переходах каждый день не меньше 25 тыс. чел., просто так изолировать этот регион невозможно», - добавил он.

По мнению Фесенко, для проведения «более-менее реальных» выборов нужна переходная администрация.

«Прекращение сепаратистских республик – это обязательное условие, причем его надо зафиксировать в переговорных документах. Отсутствие этого положения нам создает двойственность. Это оптимальный сценарий, он может потребовать времени», - добавил он.

Реальный сценарий, по мнению Фесенко, состоит в постепенном замораживании конфликта.

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«Реальный сценарий, на мой взгляд, практически неизбежный, более чем на 90% - это постепенное замораживание конфликта. Конфликт не заморожен, при нынешней интенсивности боевых действий никакой заморозки нет, но мы двигаемся в том направлении», - считает он.

Также Фесенко не исключил, что смешанное состояние может затянуться на многие годы.

«Нагорный Карабах наполовину с Приднестровьем: и воюем, и торгуем. Это худший вариант, в том числе потому, что такое состояние будет способствовать «экспорту» криминальных практик оттуда, людей с оружием», - сказал он.

Вместе с тем до конца года Фесенко не видит предпосылок «ни для каких выборов, ни для какого-то реального продвижения в поиске компромисса».

Он отметил, что Запад хочет вывести конфликт на Донбассе из тупика.

«Там не просто нетерпение, там раздражение. Они хотят подтолкнуть этот процесс, вывести его из тупика, но не получается. И боюсь, что вряд ли получится, т.к. в январе завершается деятельность нынешней Администрации США, в будущем году выборы в ФРГ, и в этих условиях ожидать, что удастся найти реальный компромисс, маловероятно», - добавил эксперт.

Кроме того, политолог отметил, что РФ заняла выжидательную позицию.

«Позиция России - ждать, когда Запад упадет на колени. Они видят, что Brexit, ситуация в Турции, теракты - все развивается так, как им хочется. Это их оценка. Они считают, что надо подождать еще немного, ни на какие уступки не идти», - сказал Фесенко.

Он также считает, что позиция Украины вызывает дилемму.

«Нельзя отказываться от Минских соглашений, потому что это наше обязательство перед Западом… С другой стороны - мы не можем выполнить эти соглашения полностью, особенно политическую часть. В результате, де-факто мы идем на сохранение статус-кво», - сказал он.

По словам Фесенко, на сегодняшний день разговоры концентрируются на выработке «дорожной карты» по выполнению Минских соглашений «шаг за шагом» с конкретным наполнением каждого пункта.