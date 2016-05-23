Политика США относительно Украины не поменяется после выборов президента - Пайетт

С таким заявлением выступил посол США в Украине Джеффри Пайетт на международной конференции "Украина-ЕС: превращая вызовы в возможности", сообщает радио "Свобода". Американский дипломат указал на солидарность между США и Европой в поддержке демократических сил в Украине.

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"Существующая в течение 25 лет политика США не изменится несмотря на то, какими будут результаты наших выборов", – заверил Джеффри Пайетт.

Он отметил, что США поддерживают видение целостной, свободной и мирной Европы. Такой цели достичь невозможно, если не будет целостной, свободной Украины, в которой царит мир. По словам Пайетта, партнерство США-ЕС в осуществление этого общего стремления является критически важным.

"После событий последних двух с половиной лет, не может быть сомнения, что Украина – это Европа и, что будущее Украины в составе европейской семьи. Именно это привело людей на Майдан в поисках европейского будущего, в поисках структур управления, отвечающих международным стандартам, свободных от клептократии, коррупции, заложенных в европейские институты и европейские ценности", – заявил американский посол.

Джеффри Пайетт сказал, что украинцы должны сами строить и решать свое будущее, и это не может делать за нее Россия или кто-то другой.

"Возможно, самая важная идея заключается в том, что только украинский народ может выбирать свое будущее. Решать это не могут в Москве, и, никоим образом, не в Кремле. Украинцы, 45 миллионов украинцев, должны сами строить и решать свое будущее", – заявил посол США в Украине.

По его словам, одной из многих стратегических ошибок Путина относительно Украины является то, что он недооценил солидарность между всеми странами G7 и всеми европейскими партнерами.

Джеффри Пайетт напомнил, что США поддерживают территориальную целостность Украины. Он привел слова президента Барака Обамы, который заявил о недопустимости перекраивания международных границ силой оружия, о недопустимости, при любых условиях, вторжения и попытки аннексии Крыма.

"Это принцип, которого США будут придерживаться и от которого отказываться не станут, несмотря на результаты наших ноябрьских выборов", – заявил посол США в Украине Джеффри Пайетт.

Напомним, Джеффри Пайетт завершает трехлетний срок на посту посла США в Украине. На днях президент Барак Обама официально выдвинул Мари Йованович на пост главного американского дипломата в Киеве. В случае утверждения Сенатом, Джеффри Пайетт станет послом США в Греции.