В НУ-НС считают, что Януковичу не подобает подтанцовывать Кремлю

Фракция «Наша Украина – Народная самооборона» призывает фракцию Блока Юлии Тимошенко принять совместное заявление по поводу Грузии и осуждает позицию Партии регионов, которая настаивает на признании независимости Южной Осетии и Абхазии.

Как передает корреспондент УНИАН, во время выступления на заседании ВР лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО отметил, что две фракции коалиции могут иметь разные позиции по экономическим вопросам, вопросам приватизации, но «мы не можем иметь два разных взгляда на будущее Украины, на внешнеполитические ценности Украинского государства, мы не можем иметь два разных взгляда на цивилизационный выбор Украины».

Он отметил, что заявление лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА о необходимости признания независимости Южной Осетии и Абхазии «является невзвешенным и непродуманным». По словам В.КИРИЛЕНКО, данная позиция является «неконструктивной и противоречит всем нормам международного права».

«Подтанцовывать Кремлю не подобает самой большой фракции украинского парламента», - прибавил В.КИРИЛЕНКО.

Он подчеркнул, что «в мире никто не признал независимость Абхазии и Южной Осетии, кроме России, «Хамаса», «Хезболлы» и Партии регионов».

«Если Партию регионов интересует не только свист и крик, а БЮТ - не только собственный рейтинг и рейтинг ее премьера, то сегодня украинский парламент примет консолидированное заявление Верховной Рады Украины об отношении к российско-грузинскому конфликту и поддержит целостность Грузии», - отметил В.КИРИЛЕНКО.