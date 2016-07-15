В парламенте не зарегистрировано ни одного законопроекта о выборах на Донбассе - Парубий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1", отвечая на вопрос о законодательных инициативах относительно особого статуса Донбасса.

Спикер подчеркнул, что сейчас на фронте идет активизация боевых действий, тогда как первый пункт Минских соглашений требует полного прекращения огня.

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"Какой может сейчас стоять вопрос о выполнении 10-11-х пунктов? Сегодня задача, стоящая перед нами, - защитить Украинское государство, сделать мощнее обороноспособность войск", - сказал Парубий.

Он отметил, что сейчас в парламенте "нет и не зарегистрировано ни одного закона о выборах". "У нас есть дискуссионная площадка, на которой мы проговариваем много вопросов, которые заложены в переговорных процессах", - отметил председатель ВР.

По его словам, есть много законопроектов относительно статуса оккупированных территорий, о признании преступными организаций, действующих на оккупированной территории, о лишении гражданства обвиняемых в сепаратизме.

"Много законодательных инициатив. И у нас есть дискуссионная площадка, на котором мы обсуждаем, какие из них нужно принимать в первую очередь, по каким из них есть консенсус", - сказал Парубий.