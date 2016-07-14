В НФ очередные заявления Саакашвили назвали совместными действиями с популистами и "Оппоблоком" ради досрочных выборов (видео)

Об этом заявил во время общения с прессой председатель фракции "Народный Фронт" Максим Бурбак.

"Вижу, что когда Саакашвили не удалось стать премьер-министром, он объединился с ширкой: широкой оппозицией «Батькивщиной» и "Оппоблоком" и будет делать все, чтобы расшатать лодку социально-политической жизни в стране, чтобы провести внеочередные парламентские выборы, за которыми придут внеочередные президентские. Агрессивный популизм в Украине набрал обороты", - подчеркнул Бурбак.

Он подчеркнул, что Саакашвили вместо того, чтобы поднимать и развивать Одесскую область, снова прибегнул к огульным обвинениям.

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"Сейчас Одесская область плетется в хвосте и все ему кто-то мешает. Ему мешают построить дорогу на Рени - нет денег. Дали денег, а он заявляет, что дороги нет. Ему нужно переложить ответственность за свои поражения на кого-то другого", - подчеркнул Бурбак.

"Напомню, что премьер Яценюк сам неоднократно обращался в правоохранительные органы проверить государственные предприятия, в том числе и ОПЗ. Инициировал проведение на топ-50 украинских государственных предприятиях открытых конкурсов, чтобы преодолеть коррупцию. У нас создано столько органов по борьбе с коррупцией, обращайтесь - пишите заявления, не делайте "сенсаций" через фейсбук",- отметил председатель фракции.