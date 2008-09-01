Возможен ли в Украине конфликт, подобный грузинскому (опрос)

Почти 50 процентов украинцев считают, что конфликт, подобный грузинскому, может возникнуть в Украине.

Такие данные сегодня на пресс-конференции в УНИАН привел директор Института стратегических исследований Юрий РУБАН, ссылаясь на результаты опроса, который проводился с 21 по 26 августа.

По словам Ю.РУБАНА, такого мнения придерживаются 48,5% опрошенных.

В то же время 40,4% респондентов не согласились с этим. Однако 47,4% опрошенных в российско-грузинском конфликте почувствовали опасность для Украины.

В то же время опрос засвидетельствовал, что общество в целом одобрило решение Президента Украины издать указы, которые обязывают Россию уведомлять о цели перемещения военнослужащих и кораблей Черноморского флота.

Всего были опрошены 2011 респондентов на всей территории Украины. Погрешность выборки составляет 2,3%.