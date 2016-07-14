Появились новые снимки разрушенного и разграбленного дома Пшонки
17:19, 14 июля 2016Политика
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Дом бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки в селе Гореничи под Киевом в настоящее время разрушен и разграблен.
Все что осталось после варваров / Nathalie Tarasovska
Снимки, на которых видно нынешнее состояние дома, на своей странице в Facebook опубликовала журналист "Громадського" Наталья Тарасовська.
А так выглядело это помещение до ограбления / Chubuk Evhen
На снимках видно, что со стен сорвана плитка, элементы отделки, выключатели и розетки. Также возле дома гора мусора.
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"Наглядно показывает, как (не)работает механизм контроля за арестованным имуществом в Украине", - написала журналист.
Информация и фотографии разграбленного дома Пшонки появились в начале марта 2014 года, тогда же было открыто уголовное дело по данному факту.
Также возле дома гора мусора / Nathalie Tarasovska
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