Появились новые снимки разрушенного и разграбленного дома Пшонки

Снимки, на которых видно нынешнее состояние дома, на своей странице в Facebook опубликовала журналист "Громадського" Наталья Тарасовська.

На снимках видно, что со стен сорвана плитка, элементы отделки, выключатели и розетки. Также возле дома гора мусора.

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"Наглядно показывает, как (не)работает механизм контроля за арестованным имуществом в Украине", - написала журналист.

Информация и фотографии разграбленного дома Пшонки появились в начале марта 2014 года, тогда же было открыто уголовное дело по данному факту.