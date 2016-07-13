Сайдик призвал приступить к вопросу доступа Украины к неконтролируемому участку границы на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил по итогам сегодняшнего заседания Трехсторонней контактной группы в Минске.

Спецпредставитель ОБСЕ подтвердил, что инициатива украинской стороны о создании подгруппы по восстановлению контроля над участком украинско-российской границы в рамках Трехсторонней контактной группы обсуждается.

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"Этот вопрос уже давно обсуждается... Он было поставлено еще в прошлом году, и это является частью Минских соглашений. И я считаю, что надо обсуждать этот вопрос. И вот как будем, так сказать, воплощать этот вопрос, пока не ясно, к сожалению. Но, в конце концов, должны приступить и к обсуждению и решению этого вопроса", - заявил Сайдік.

Как сообщал УНИАН, Украина в Минске настаивает на создании подгруппы в ТКГ по восстановлению контроля над украинско-российской границей.