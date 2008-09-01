Британский премьер - за серьезный пересмотр отношений между ЕС и Россией

Премьер-министр Великобритании Гордон БРАУН заявляет, что Европе необходимо срочно искать альтернативные пути поставок энергоносителей, чтобы «не оказаться в заложниках» России.

Как передает Радио «Свобода», в статье, которую сегодня опубликовала британская газета «Observer», британский премьер выступает за серьезный пересмотр отношений между ЕС и Россией.

По словам Г.БРАУНА, на саммите ЕС в Брюсселе 1 сентября он будет настаивать на выводе российских войск из позиций, которые они занимали до вооруженного конфликта в Грузии.

Радио «Свобода» напоминает, что лидеры стран-членов Евросоюза в канун внеочередного саммита ЕС, в центре внимания которого будет ситуация в Грузии, рассматривали возможность применить санкции в отношении России.

«Мы пытаемся разработать строгий текст, который будет свидетельствовать о нашей решительности не смириться (с действиями России в отношении Грузии). Теперь рассматриваются санкции – именно так, рассматриваются санкции и много других мер», – заявил 28 августа министр иностранных дел Франции Бернар КУШНЕР. Это заявление председателя дипломатического ведомства Франции, которая в настоящее время председательствует в ЕС, резко раскритиковала официальная Москва.

Между тем российский премьер-министр Владимир ПУТИН в интервью немецкой телекомпании ARD выразил убеждение, что Россия не будет в изоляции из-за конфликта на Кавказе. «На Европе и Соединенных Штатах мир еще не заканчивается», – сказал глава российского правительства.