Ярослав Качиньский назвал Волынскую трагедию геноцидом

Об этом он сказал во время возложения цветов к памятнику жертвам трагедии в Варшаве, передает Радио Польша.

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"Никогда не может быть так, чтобы такое преступление, совершенное против поляков, и любое преступление такого типа, замалчивали, релятивизировали, называли понятием менее существенным, чем то, что вмещает слово геноцид. Это был геноцид, я еще раз хочу четко подчеркнуть. Однако я хочу также напомнить о тех украинцах, которые в это страшное время, стали на защиту поляков. Очень многие из них заплатили за это своей жизнью. Мы помним о них и отдаем им должное", - заявил Ярослав Качиньский.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Сенат Польши призвал Сейм признать Волынскую трагедию геноцидом, "совершенным украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой". Министерство иностранных дел Украины заявило, что "отрабатывает реакцию на такую новость, потому что "вопрос важный и чувствительный".

Д время последнего визита в Варшаву Петр Порошенко возложил цветы к памятнику жертвам волынской трагедии, став на колено перед ним. До сих пор ни один из украинских высокопоставленных чиновников, которые приезжали в польскую столицу, не посещали Волынский сквер с памятником.