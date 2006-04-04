Супрун заявляет, что у ее коллег-депутатов ”рыльце в пушку”

Лидер Блока народно-демократических партий Людмила СУПРУН объясняет результаты голосования по пересчету бюллетеней боязнью некоторых политических сил.

Об этом она сказала сегодня в разговоре с корреспондентом УНИАН сразу после голосования в парламенте.

«Партии побоялись проголосовать, потому что видно - рыльце в пушку», - сказала она.

Л.СУПРУН также добавила, что теперь партии, которые не прошли в парламент и считают, что выборы были сфальсифицированы, будут действовать путем обращений в суды и избирательные комиссии.

Она еще раз подчеркнула, что все без исключения случаи пересчета голосов показывают, что разница голосов, указанных в протоколах, и реальное количество составляет от 12 до 20%.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления «О ситуации, возникшей во время подсчета голосов избирателей на выборах народных депутатов Украины и депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских председателей 26 марта 2006 года».

Постановление предусматривало непосредственно в Киеве осуществить повторный подсчет голосов избирателей, вытребовав для этого бюллетени по выборам народных депутатов Украины из всех избирательных участков.