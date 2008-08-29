Ющенко сказал коалиции ВР «отдельное слово»
Дискуссии не будет
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверил, что сделает все, чтобы «парламент рационально начал свою работу».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня на пресс-конференции на территории шахтоуправления «Покровское» (Донецкая область).
«Я. как Президент. все сделаю для того, чтобы парламент рационально начал свою работу», - заявил В.ЮЩЕНКО.
Он сообщил, что проведет консультации, как с коалиционным большинством, так и с меньшинством в парламенте перед началом работы Верховной Рады потому, что «цель одна – в спокойствии начать политический сезон».
«Я думаю, что политический сезон, который будет начинаться с сентября, как обязательство для всех политиков, на мой взгляд, его нужно начать во взаимопонимании и единстве, потому что от этого очень многое зависит», - сказал Президент.
Он объяснил, что именно из стен ВР «будут выходить первые сигналы стабильности или нестабильности». «Поэтому отдельное слово я адресую парламентскому большинству, которое должно быть организовано, и должно встретить 2 сентября теми инициативами, которые нужны для Украинского государства, для украинского рынка в 2008 и 2009 годах», - отметил В.ЮЩЕНКО.
Президент напомнил, что в коалиционном соглашении предусмотрены реализация 250-ти законов разных сфер жизни, а принято 11, внесено проектов 41. По мнению В.ЮЩЕНКА, «если бы не быть равнодушными к стране, к ее благосостоянию, очевидно, есть с чего начать, это конкретный план работы». Глава государства заверил, что не будет дискуссий «далеких от сегодняшней жизни», потому что «политизировать, искусственно нагнетать дискуссию о вторичных вещах - это бесперспективная жизнь».
В заключение В.ЮЩЕНКО еще раз призвал парламентариев к взаимопониманию, и высказал надежду, что у политиков хватит мудрости в «спокойствии и гармонии начать политический сезон».