Симоненко увидел во взрывах боеприпасов грузинский след

Лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО считает, что Верховная Рада Украины должна немедленно принять решение об отставке Владимира ШАНДРЫ с должности министра по вопросам чрезвычайных ситуаций. Об этом идет речь в заявлении пресс-службы КПУ, размещенном на партийном сайте.

Как отмечается в заявлении, П.СИМОНЕНКО считает, что “беспомощность министра по чрезвычайным ситуациям во время паводка на Западной Украине, отсутствие каких-либо действенных шагов по организации системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и оповещения населения, отсутствие планов эвакуации в случае возникновения ЧС и необходимой техники для осуществления спасательных мероприятий требует от Верховной Рады немедленно отправить В.ШАНДРУ в отставку”.

Лидер КПУ также отметил, что “очередной пожар на складе боеприпасов, теперь уже в Харьковский области, снова каким-то “удивительным образом” совпал во времени с обвинениями В.ЮЩЕНКО и его окружения в незаконных поставках военной техники, оружия и боеприпасов, а также подготовкой к созданию специальной следственной комиссии Верховной Рады Украины по этому вопросу и финансовой проверке всех структур, причастные к торговле оружием”. Он считает, что “именно подчиненные ЮЩЕНКО и он лично сделали самый весомый вклад в подготовку военной агрессии националистического режима СААКАШВИЛИ против народа Южной Осетии, незаконно поставляя оружие в Грузию”.

П.СИМОНЕНКО считает, что “пожаром на военных складах в Харьковской области режим ЮЩЕНКО просто заметает следы своей незаконной деятельности, как это делалось и раньше на военных складах в Новобогдановке и Александровке, когда готовились масштабные проверки по фактам незаконной торговли оружием, в том числе и в ту же Грузию”.