Порошенко заявляет о запуске процесса, который позволит Украине стать углубленным партнером НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам заседания Комиссии Украина-НАТО сегодня в Варшаве.

«Символично, что мы приняли решение больше углубить особое партнерство между НАТО и Украиной. Мы согласились запустить процесс, который позволит Украине получить статус углубленного партнера с углубленными возможностями», - заявил Порошенко.

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«Это означает более глубокие отношения и более тесное взаимодействие с членами Альянса. Это решение демонстрирует, что НАТО твердо поддерживает Украину», - добавил президент.