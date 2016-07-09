Порошенко заявляет о запуске процесса, который позволит Украине стать углубленным партнером НАТО
18:13, 09 июля 2016Политика
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Президент Петр Порошенко заявляет о запуске процесса, который позволит Украине получить статус углубленного партнера НАТО.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по итогам заседания Комиссии Украина-НАТО сегодня в Варшаве.
«Символично, что мы приняли решение больше углубить особое партнерство между НАТО и Украиной. Мы согласились запустить процесс, который позволит Украине получить статус углубленного партнера с углубленными возможностями», - заявил Порошенко.
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«Это означает более глубокие отношения и более тесное взаимодействие с членами Альянса. Это решение демонстрирует, что НАТО твердо поддерживает Украину», - добавил президент.
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