Порошенко и Лагард обсудили предоставление Украине следующего транша
Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с Директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Петр Порошенко проинформировал Кристин Лагард о ходе украинских реформ и борьбу с коррупцией.
Собеседники обсудили предоставление Украине следующего транша.
Глава государства поблагодарил Директора-распорядителя МВФ за поддержку и доверие.
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Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что Украина ожидает получить от ключевого кредитора страны Международного валютного фонда в 2016 году суммарно 1,7 млрд долл.
МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года.
Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй, на 1,7 млрд долл., – 4 августа 2015 года. На текущий момент стороны согласовали все вопросы по второму пересмотру программы реформ, обсудив различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Вместе с тем, собственно меморандум, оговаривающий дальнейшие обязательства сторон, пока не подписан.
Как ожидается, заседание Совета директоров МВФ по Украине состоится в июле. При этом размер транша является предметом обсуждения участников заседания Совета директоров.
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Справка УНИАН. МВФ одобрил программу кредитования экономики Украины с использованием механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) общим объемом 17,5 млрд долл. сроком на 4 года в марте 2015 года.
Первый транш по новой программе в объеме 5 млрд долл. Украина получила 13 марта, второй, на 1,7 млрд долл., – 4 августа 2015 года.
На текущий момент стороны согласовали все вопросы по второму пересмотру программы реформ, обсудив различные аспекты монетарной, банковской, антикоррупционной политики, пенсионной реформы и приватизации. Вместе с тем, собственно меморандум, оговаривающий дальнейшие обязательства сторон, пока не подписан.