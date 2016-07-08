Борьба с коррупцией остается для украинского парламента первоочередной задачей - Парубий

Об этом он сказал в интервью каналу "Рада".

Спикер напомнил о даче на этой неделе парламентом согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от группы "Воля народа" Александра Онищенко, подозреваемого в организации схемы по хищению бюджетных средств, полученных за реализацию газа украинской добычи.

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Он добавил, что такое решение дает правоохранительным органам возможность применить механизмы, в частности, арестовать имущество и объявить депутата в международный розыск.

"Для правоохранительных органов это очень важный ход украинского парламента, который разблокирует ряд процедур, которые они могут задействовать", - сказал председатель ВР.

Парубий отметил, что пожелал успехов в работе генеральному прокурору Украины, Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

"И сказал, что мы ждем следующих представлений, ибо борьба с коррупцией и коррупционной мафией остается и для украинского парламента, и для меня лично задачей номер один", - отметил спикер.

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Как сообщал УНИАН, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную преступную группировку, которая нанесла ущерб государству в размере более 3 млрд грн в результате совместной деятельности на основании соглашений, заключенных с ПАО «Укргаздобыча».

В НАБУ и САП Онищенко подозревают в организации этой коррупционной схемы. Верховная Рада Украины 5 июля лишила неприкосновенности, а также проголосовала за его задержание и арест. Экс-депутат находится за пределами Украины.