Кремль ответил на появление проспекта Бандеры мантрой, что это не искоренит "российско-украинские связи"

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Нет, Кремль никак не будет реагировать. Можно только выразить сожаление в этой связи", — сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли Кремль реагировать на такое решение Киева.

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"Дело в том, что исторические российско-украинские связи, российско-украинское родство искоренить подобными переименованиями, конечно, невозможно. Еще раз повторяю: можно только выразить глубокое сожаление вот такими действиями", — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Напомним, 7 июля проспект Московский в Киеве переименовали в проспект Степана Бандеры.