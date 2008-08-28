Forbes назвал самую влиятельную женщину мира (фото)

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель третий год подряд возглавила список ста самых влиятельных женщин мира, опубликованный 27 августа журналом Forbes.

В заслугу Меркель поставлено процветание немецкой экономики, валовой внутренний продукт Германии в размере, адекватном 3,3 триллиона долларов, снижение уровня безработицы в стране.

Меркель волевым решением пробила отсрочку пенсионного возраста, добилась равновесия мужчин и женщин в органах управления и увеличила финансовые пособия при рождении детей, отмечает Newsru.

Госсекретарь США Кондолиза Райс, занимавшая первое место в 2005 году, за четыре года опустилась с первого места на седьмое, в прошлом году она занимала четвертую строчку.

Второе место в списке занимает Шейла Бэйр, возглавляющая Федеральную корпорацию по страхованию депозитов США. Значение это организации в последнее время резко выросло в связи с кризисом мировой системы кредитования.

Замыкает тройку лидеров списка исполнительный директор американской компании-гиганта PepsiCo Индра Нуйи. Специалисты признают за ней "усилия по продвижению компании на международных рынках", в то время как все больше американцев отказывается от традиционного рациона из лимонада и чипсов. Нуйи отметила год покупкой 75% акций российского сокового гиганта "Лебедянский", добавляет издание.

Семнадцатую строку списка занимает премьер-министр Украины Юлия Тимошенко.

Хиллари Клинтон, опередившая всех по числу упоминаний в прессе, заняла, тем не менее, лишь 28 место, поскольку значительная часть упоминаний носила негативный характер в связи с ее выходом из борьбы за пост президента США.