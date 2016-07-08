Заседание Рады закрыто, так и не начавшись: нардепы заблокировали трибуну и президиум

Как передает корреспондент УНИАН, стоя возле трибуны с микрофоном, Парубий подчеркнул, что “в этом зале драк не будет”, несмотря на их провоцирование.

Он напомнил, что сегодня должен состояться Час вопросов к правительству и рассмотрение ряда законопроектов.

Спикер подчеркнул, что дестабилизация в парламенте не будет допущена.

Парубий поблагодарил представителей правительства за то, что они прибыли в ВР, и заметил, что полноценно провести заседание не удастся.

Председатель ВР хотел объявить о закрытии заседания из-за невозможности его проведения, но некоторые депутаты стали возмущаться, требуя провести заседание. Но Парубий все-таки подчеркнул: “В тех условиях, в которые нас ставят некоторые коллеги, полноценное проведение сессии будет невозможно. И поэтому утреннее заседание сессии Верховной Рады Украины объявляю закрытым”.

Парубий отметил, что 11 июля состоится заседание Согласительного совета, а во вторник, 12 июля, в 10.00 начнется следующее заседание парламента.

Перед этим в Верховную Раду пришли члены правительства во главе с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

Читайте такжеНардепы-АТОшники считают преступлением блокирование трибуны парламента в воюющей стране - заявление

Также он не смог зайти на трибуну, поскольку депутаты из фракции Радикальной партии сидели вокруг нее. Парубий с этими депутатами поздоровался за руки.

Блокирующие начали исполнять Государственный Гимн Украины. Весь парламент вместе с правительством также исполнял гимн.

Как сообщал УНИАН, утром депутаты от “Батькивщины” и внефракционные депутаты от разных политических сил заблокировали президиум Верховной Рады.

В предыдущие дни депутаты от «Батькивщины» и Радикальной партии блокировали работу Верховной Рады, требуя решить вопрос о снижении тарифов на коммунальные услуги для населения, а также создать ВСК по расследованию причастности к офшорам и коррупции высших должностных лиц государства.