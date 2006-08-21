В Киеве при получении взятки задержан высокопоставленный чиновник

В Киеве при попытке получения взятки задержан высокопоставленный чиновник одной из столичных районных госадминистраций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевского городского совета со ссылкой на источник в Управлении МВД Украины в г. Киеве, в результате проведения совместной спецоперации Киевской городской государственной администрации и столичного управления МВД по выявлению фактов коррупции в органах государственной власти, при попытке получения крупной суммы взятки был задержан один из чиновников районной государственной администрации. По этому факту возбуждено уголовное дело.

В сообщении пресс-службы также отмечается, что Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ неоднократно отмечал то, что одной из первоочередных задач его команды является искоренение коррупции из органов государственной власти, невзирая на политическую принадлежность лиц, подозреваемых в совершении таких преступлений.