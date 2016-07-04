Парубий: я с самого начала не был сторонником Минских соглашений

Об этом ТСН.Тиждень сообщил глава ВРУ Андрей Парубий.

По его словам, после назначения Гройсмана в Кабмин не было никаких празднований. "Я помню только, как Гройсман попросил меня дать ему день на выселение из кабинета. Я сказал, что нет никаких проблем. Здесь же он сразу в Кабмин. Совещания бесконечные. Единственное, что у нас бывало: преимущественно после полуночи он перезванивает и спрашивает: "Ну, как у тебя?". Я говорю: "Тяжелый день, капец". Он довольно часто приезжает просто поделиться тем, что было за день. Бывает, что мы уже после полуночи можем выпить по бокалу белого вина. И мы еще у меня в кабинете выпьем белого вина и около часа ночи расходимся по домам", - отметил спикер.

Он добавил , что после избрания Петра Порошенко президентом был вынужден подать в отставку с поста секретаря СНБО. По словам Парубия, это связано с разным видением развития событий на Востоке Украины. "Я с самого начала не был сторонником минских соглашений. Я считал и считаю, что минские соглашения подписаны для Украины в очень неблагоприятных условиях. Я считаю, что Путин и близко не хочет их выполнять и его планы относительно Украины не будут остановлены через минские соглашения. Они могут быть остановлены только силой и международными санкциями", - убежден политик.

В то же время Андрей Парубий признает, что Петр Порошенко сделал то, что должен был сделать президент: "он делал все возможное, чтобы стабилизировать фронт и избежать новых смертей".