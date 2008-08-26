Ющенко может получить еще одного конкурента в президентской гонке

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО не исключает выдвижения своей кандидатуры на пост Президента Украины на выборах в 2010 году.

Об этом А.ГРИЦЕНКО заявил сегодня во время общения в чате с посетителями интернет-портала «Главред».

«Чем больше я наблюдаю за разрушительными действиями нынешних претендентов на президентский пост, их абсолютную неадекватность вызовам и угрозам, стоящим перед Украиной, их неспособность объединить страну и создать достойные условия для жизни и безопасности наших граждан, тем больше вероятность того, что придется участвовать в избирательной кампании в 2010 году. Но если я приму такое решение, оно не будет базироваться на олимпийском принципе – главное не победа, а участие», - отметил народный депутат.

При этом А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что «это возможно лишь тогда, когда большая часть общества дозреет до перехода от пассивного разочарования в нынешних политиках первого ряда, до активной поддержки новых людей, и когда будут реальные перспективы не просто поучаствовать, а победить и реализовать предложенные обществу программы».