Известные политики соберутся за круглым столом «15 лет независимости: что так? что не так?»

11-00 - В помещении медиа-холдинга «Обозреватель» состоится круглый стол на тему: «15 лет независимости: что так? что не так?». В работе примут участие: Л.Кравчук, Л.Лукьяненко, Л.Танюк, В.Овсиенко, М.Горинь и др. (бульвар Леси Украинки, 20/22). Аккредитация представителей СМИ на месте по редакционным удостоверениям. Телефон: 502-15-13.