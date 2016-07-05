ПА ОБСЕ утвердила "Тбилисскую декларацию" об агрессии РФ в Крыму. "Против" - только Россия и Армения

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Антон Геращенко.

«Только что, на Парламентской ассамблее ОБСЕ, на форуме проходящем в Тбилиси, была утверждена "Тбилисская декларация", частью которой является жесткая резолюция по Крыму, предложенная украинской делегаций. "За" проголосовали представители парламентов более 50 стран, входящих в ОБСЕ, что в очередной раз показало категорическое неприятие российской агрессии европейским сообществом. За - 122 голоса», - сообщил политик.

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По его словам, "против" проголосовали делегации РФ и Армении - 6 голосов.

В то же время Геращенко подчеркнул, что данная декларация ПА ОБСЕ «будет еще одним кирпичиком в систему экономических и политических санкций против государства - агрессора - Российской Федерации». Он добавил, это маленькая, но "перемога" на одном из направлений дипломатического противостояния с РФ.