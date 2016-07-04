Пашинский проиграл суд по делу о "нефти Курченко" и задумал судиться с судьей

Об этом Пашинский заявил в комментарии "Украинской правде".

"Суд отклонил мой иск, ссылаясь на то, что Добродомов и Соболев сделали оценочное суждение – это сейчас так называется ложь – а они как политики имеют право (по решению суда – Ред.) на оценочное суждение", - отметил Пашинский.

Он настаивает, что ни Добродомов, ни Соболев не делали никакого оценочного суждения. Пашинский расценивает их заявления как "абсолютную клевету".

Нардеп убежден, что это решение суда является незаконным. Он намерен его обжаловать, а также добиваться привлечения судьи Ларисы Цокол к ответственности за вынесение такого решения.

"Я это решение буду оспаривать в апелляционном суде и буду требовать привлечения этого судьи к ответственности, потому что она сознательно исказила слова Добродомова. Они не делали оценочного суждения, они утверждали. А суд, чтобы отклонить иск, написал, что это было оценочное суждение", - сказал Пашинский.

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На вопрос, сдаст ли он мандат, Пашинский сказал: "А чего я должен складывать депутатский мандат?".

Пашинский заверил, что не обещал в случае проигрыша дела сложить мандат.

Ранее украинский политик Андрей Портнов на своей странице в Facebook заявлял, что группа функционеров "Народного Фронта" - Сергей Пашинский, Татьяна Черновол и Елена Тищенко - осуществили рейдерский захват "ранее украденного имущества, нефти и земель" Одесского НПЗ, принадлежащего лицам, в отношении которых органами МВД ведётся расследование.

По его словам, суть "махинации" состояла в том, что пообещав вернуть государству украденные бывшими чиновниками активы, фигуранты якобы взяли их под свой личный контроль, используя "первобытные рейдерские технологии 90-х".

Кроме того, Портнов назвал "циничным" то, что они публично инициировали в парламенте законы о конфискации украденных активов, а одна из членов группы (Елена Тищенко) возглавляла специальное управление МВД по их возврату.

Также Портнов подчеркивал, что к захвату причастен подчиненный тогдашнего прокурора области Сакварелидзе.

"После критических публикаций в СМИ, прокурор Сакварелидзе заявил вчера, что в Укртранснефтепродукте начаты следственные действия и обыски. Но прокурор забыл сообщить, что афера с имуществом бывших украинских чиновников была организована его собственными подчинёнными и как раз в тот момент, когда он уже работал главным одесским правоохранителем", - писал Портнов.

Также он предлагал начальнику управления МВД по возврату украденных активов Елене Тищенко пояснить, почему она "забыла" проинформировать украинское общество о якобы наличии у нее домов во Франции и Англии, о счетах в трех европейских банках и личной офшорной компании, и при этом привел конкретные адреса и данные.