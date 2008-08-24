Тимошенко возложила цветы к памятникам Шевченко и Чорновилу

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО по случаю Дня независимости возложила цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии возложения цветов вместе с Ю.ТИМОШЕНКО приняли участие некоторые члены правительства, а также депутаты от фракции БЮТ.

Также Ю.ТИМОШЕНКО вместе со своими сторонниками возложила цветы к памятнику лидеру Народного руха Украины Вячеславу Чорновилу.