Тимошенко возложила цветы к памятникам Шевченко и Чорновилу
14:39, 24 августа 2008Политика
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В церемонии участвовали депутаты БЮТ
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО по случаю Дня независимости возложила цветы к памятнику Тарасу Шевченко в Киеве.
Как передает корреспондент УНИАН, в церемонии возложения цветов вместе с Ю.ТИМОШЕНКО приняли участие некоторые члены правительства, а также депутаты от фракции БЮТ.
Также Ю.ТИМОШЕНКО вместе со своими сторонниками возложила цветы к памятнику лидеру Народного руха Украины Вячеславу Чорновилу.
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