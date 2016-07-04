Гройсман обещает ежеквартальные отчеты правительства перед обществом

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время LIVE в Fаcebook сегодня утром.

Читайте такжеГройсман заверил, что дело о коррупции в СЭС доведут до суда: "сядете, аж загудит за вами"

"Будем откровенно и искренне говорить о том, что мы делаем, о том, что мы хотели бы сделать. И, безусловно, очень важно, когда власть отчитывается перед гражданами. И новое правительство начинает новую традицию - мы хотим отчитываться каждый квартал перед украинским обществом о том, что сделано, что не удалось сделать, какие приоритеты стоят на следующий период", - сказал премьер.

По мнению главы правительства, эта традиция должна быть на всех уровнях власти.