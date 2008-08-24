Может ли российский флот в Украине быть гарантией мира (опрос)

Большая часть украинцев считает пребывание Черноморского флота Российской Федерации на украинской территории, прежде всего, гарантией мира и стабильности в Украине.

Таковы результаты социологического исследования, проведенного экспертами центра «Тейлор Нельсон Софрез Украина» по инициативе еженедельника «Зеркало недели».

Так, 44,1% участников опроса убеждены, что ЧФ России - это гарантия мира и стабильности в Украине. Подобное мнение разделяют не только 48,8% 60-летних респондентов, но и 47,4% тех, кому от 18 до 19 лет. При этом гарантами мира российских моряков считают 33,5% жителей западных регионов.

Фактором нестабильности и роста сепаратистских настроений в Крыму российский флот назвали 21,8% респондентов (35,8% в Киевском регионе), угрозой втягивания Украины в военный конфликт с третьими странами - 20,7% (28,2% на западе).

Многие (13,4%) испытали затруднение при выборе однозначного ответа (15,9% - на востоке).

В ходе социологического исследования, проведенного 19-22 августа при помощи телефонного опроса, были проинтервьюированы 1200 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в городах с населением свыше 20 тысяч. Уровень погрешности не превышает 3%.