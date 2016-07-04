Российская делегация в ОБСЕ отказалась обсуждать резолюцию Украины по Крыму

Об этом заявил глава делегации РФ в ассамблее Николай Ковалев, передают РИА Новости.

По словам Ковалева, в воскресенье на постоянном комитете ПА ОБСЕ был рассмотрен проект резолюции, которую внесла Украина — "о нарушении прав человека и основных свобод в Крыму, нарушении прав крымско-татарского населения".

Он отметил, что делегация РФ отказалась от участия в обсуждении поправок к этому документу ввиду его якобы "полной ангажированности и необъективности".

"Мы выступили, заявили о том, что документ абсолютно необъективен, тенденциозен, носит ярко выраженный антироссийский характер, в связи с чем правке он не подлежит", — сказал Ковалев.

Он также добавил, что Россия не согласна с трактовками в документе "систематически нарушаются права человека", "ситуация ухудшается" и т.д.

По словам Ковалева, позицию российской стороны поддержала французская делегация, сказав о том, что совсем недавно в Крыму были представители Совета Европы.